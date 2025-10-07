Halep saldırısının perde arkasında ne var? YPG neden Halep’te gerilimi artırdı?

07 Ekim 2025, Salı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.10.2025 16:43
Dün gece Suriye'de hareketli saatler yaşandı, terör örgütü YPG, Halep'te Suriye güçlerini ağır silahlarla hedef aldı. Teröristler sivil mahallelere de havan saldırıları düzenledi. Suriye ordusu da teröristlere müdahale etti ve olaylar çatışmaya dönüştü. Sabah saatlerinde Suriye güvenlik güçleri ile SDG arasında Halep'te ateşkes anlaşmasına varıldı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Güngör Yavuzaslan değerlendirdi.
