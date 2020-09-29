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Hakkında 'tecavüz' soruşturması açılan eski HDP'li Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırılacak mı?
Tecavüz suçlamasıyla dokunulmazlığının kaldırılması için hakkında fezleke düzenlenen eski HDP'li Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması hakkında A Haber canlı yayınında açıklamalar bulunan Meclis Başkanı Mustafa Şentop, "Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması talebi doğru bir taleptir, ben de bu kararı olumlu karşılıyorum." dedi.