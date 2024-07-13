Hain darbe girişiminin 8. yılı! Darbe davalarında kim ne kadar ceza aldı?

15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yılında ihanet şebekesinin eli kanlı teröristleri adalete hesap verdi. Darbe davalarında kim ne kadar ceza aldı? A Haber editörü Arzu Fidanverdi detayları aktardı.

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