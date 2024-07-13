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Hain darbe girişiminin 8. yılı! Darbe davalarında kim ne kadar ceza aldı?

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 13.07.2024 14:03
15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yılında ihanet şebekesinin eli kanlı teröristleri adalete hesap verdi. Darbe davalarında kim ne kadar ceza aldı? A Haber editörü Arzu Fidanverdi detayları aktardı.
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Darbe davalarında kim ne kadar ceza aldı?
Darbe davalarında kim ne kadar ceza aldı?
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