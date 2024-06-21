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Hacdan gelen en tatlı hediye hurma! Hacıların alışveriş tercihlerinin başında hurma geliyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.06.2024 19:07
Hacılar kutsal topraklardaki görevini yerine getirdi. Artık yurda dönüş hazırlıkları başladı. Hacı adaylarının alışveriş tercihlerinin başında ise hurma geliyor.
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Hacdan gelen en tatlı hediye hurma!
Hacdan gelen en tatlı hediye hurma!
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