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Habertürk canlı yayınında sansür rezaleti! Hilal Kaplanı yayından aldılar

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Giriş: 30.01.2021 07:37
Güncelleme:30.01.2021 07:37
Habertürk TV canlı yayınında sansür rezaleti. Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan'a yönelik itibar suikastı ve algı operasyonuna girişilen, 'Enine Boyuna' isimli programda Kaplan 1.5 saat gecikmeli olarak yayına bağlandı. Söz hakkını kullanmak isteyen Kaplan, moderatör Hülya Hökenek, Sözcü Gazetesi Yazarı İsmail Saymaz ve Habertürk ile ilgili arşivdeki kirli bilgileri tek tek saydı. Habertürk'te bir mizansen kurulduğunu belirten Kaplan, Habertürk'ün FETÖ ile bağlantılarını deşifre edince sansür uygulanarak yayından alındı.
Habertürk canlı yayınında sansür rezaleti!
Habertürk canlı yayınında sansür rezaleti!
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