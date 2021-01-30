Habertürk canlı yayınında sansür rezaleti! Hilal Kaplanı yayından aldılar

Habertürk TV canlı yayınında sansür rezaleti. Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan'a yönelik itibar suikastı ve algı operasyonuna girişilen, 'Enine Boyuna' isimli programda Kaplan 1.5 saat gecikmeli olarak yayına bağlandı. Söz hakkını kullanmak isteyen Kaplan, moderatör Hülya Hökenek, Sözcü Gazetesi Yazarı İsmail Saymaz ve Habertürk ile ilgili arşivdeki kirli bilgileri tek tek saydı. Habertürk'te bir mizansen kurulduğunu belirten Kaplan, Habertürk'ün FETÖ ile bağlantılarını deşifre edince sansür uygulanarak yayından alındı.