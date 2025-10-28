Güzel İşler Fabrikası ilham vermeye devam ediyor

TÜRGEV tarafından yürütülen Güzel İşler Fabrikası, “Keşfet, Geliştir ve İlham Ver” sloganıyla yeni döneme başladı. Genç kadınların kültürel, sanatsal ve mesleki gelişimini destekleyen proje, bu yıl da binlerce kadının hayatına dokunmayı hedefliyor. Açılışta konuşan TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Esra Albayrak, “Sanat, eğer yaratıcıyla iletişimini koparmadıysa bizleri vicdana çağırır” derken, Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz ise “Genç kadınlarımızın hem kendilerini hem dünyayı tanıdıkları bir alan oluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.

