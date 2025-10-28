28 Ekim 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Güzel İşler Fabrikası ilham vermeye devam ediyor
Güzel İşler Fabrikası ilham vermeye devam ediyor

Güzel İşler Fabrikası ilham vermeye devam ediyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.10.2025 17:10
TÜRGEV tarafından yürütülen Güzel İşler Fabrikası, “Keşfet, Geliştir ve İlham Ver” sloganıyla yeni döneme başladı. Genç kadınların kültürel, sanatsal ve mesleki gelişimini destekleyen proje, bu yıl da binlerce kadının hayatına dokunmayı hedefliyor. Açılışta konuşan TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Esra Albayrak, “Sanat, eğer yaratıcıyla iletişimini koparmadıysa bizleri vicdana çağırır” derken, Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz ise “Genç kadınlarımızın hem kendilerini hem dünyayı tanıdıkları bir alan oluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Güzel İşler Fabrikası ilham vermeye devam ediyor
Güzel İşler Fabrikası ilham vermeye devam ediyor
Güzel İşler Fabrikası ilham vermeye devam ediyor
ALTAY tankından gövde gösterisi!
ALTAY tankından gövde gösterisi!
ALTAY TSK envanterinde! Hangi özellikleriyle öne çıkıyor?
ALTAY TSK envanterinde! Hangi özellikleriyle öne çıkıyor?
Her alanda güçlü olmak zorundayız!
"Her alanda güçlü olmak zorundayız!"
Kurtlar sofrasına dönüşen bu düzende kimse kimseye acımaz
“Kurtlar sofrasına dönüşen bu düzende kimse kimseye acımaz”
Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefine doğru ilerliyoruz
"Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefine doğru ilerliyoruz”
Altay tankının vurucu gücü MKE’den
Altay tankının vurucu gücü MKE'den
Rüşvet soruşturmasında 6 ilde operasyon
Rüşvet soruşturmasında 6 ilde operasyon
Altay muharebe gücümüzü arttıracak
"Altay muharebe gücümüzü arttıracak"
Altay tankı bir mühendislik harikası
"Altay tankı bir mühendislik harikası"
Altay törenine özel üretim Togg ile çıkarma
Altay törenine özel üretim Togg ile çıkarma
Ülkemize kalıcı bahar havası gelecek
"Ülkemize kalıcı bahar havası gelecek"
Daha Fazla Video Göster