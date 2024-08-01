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Güvenli konut nasıl hedef alındı?

Güvenli konut nasıl hedef alındı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.08.2024 13:06
Haniye suikastındaki sis perdesi nasıl kalkacak? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Cem Oğultürk ve Stratejist Dr. Mehmet Bozkuş A Haber'de değerlendirdi.
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Güvenli konut nasıl hedef alındı?
Güvenli konut nasıl hedef alındı?
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