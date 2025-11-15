Güney Mızrağı ile Venezuela’ya hava-kara-deniz ablukası mı?

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile Güney Mızrağı operasyonuna başladıklarını açıklamasının ardından gözler Karayipler’e çevrildi. ABD, Venezuela’yı kara-hava ve denizde ablukaya mı alıyor? Soruları gündeme gelirken A Haber’e bağlanan AA Kolombiya Muhabiri Sinan Doğan önemli açıklamalarda bulundu. Doğan, ABD içerisinde Rubio başta olmak üzere Kolombiya’daki Venezuelalıların ortak bir iddiasından olduğundan bahsederek bir lobi oluşturulduğunu söyledi.