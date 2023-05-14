Gülümseten anlar! Oy verme işlemi sırasında Başkan Erdoğan'ı fark etmeyen seçmenin şaşkınlığı eğlenceli anlar yaşattı

Türkiye'de seçim süreci başlamışken Üsküdar Saffet Çebi İlkokulu'nda oy kullanan Başkan Erdoğan ile önündeki seçmen arasında eğlenceli anlar yaşandı. Bir süre arkasında oy vermek için bekleyen Erdoğan'ı fark etmeyen seçmenin arkasında kim olduğunu görünce yaşadığı şaşkınlık kameralara da yansıdı.