14 Mayıs 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Gülümseten anlar! Oy verme işlemi sırasında Başkan Erdoğan'ı fark etmeyen seçmenin şaşkınlığı eğlenceli anlar yaşattı

Gülümseten anlar! Oy verme işlemi sırasında Başkan Erdoğan'ı fark etmeyen seçmenin şaşkınlığı eğlenceli anlar yaşattı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.05.2023 13:28
Türkiye'de seçim süreci başlamışken Üsküdar Saffet Çebi İlkokulu'nda oy kullanan Başkan Erdoğan ile önündeki seçmen arasında eğlenceli anlar yaşandı. Bir süre arkasında oy vermek için bekleyen Erdoğan'ı fark etmeyen seçmenin arkasında kim olduğunu görünce yaşadığı şaşkınlık kameralara da yansıdı.
Sandıkları boş bırakmak istemedik
"Sandıkları boş bırakmak istemedik"
Gülümseten anlar
Gülümseten anlar
Devlet Bahçeli, Ankara’da Oyunu Kullandı
Devlet Bahçeli, Ankara'da Oyunu Kullandı
Hatay’da seçimlerde son durum ne?
Hatay'da seçimlerde son durum ne?
Türkiye tarihi ve kritik bir seçim geçiriyor
"Türkiye tarihi ve kritik bir seçim geçiriyor"
Oyunu kullanıp vatandaşlarla sohbet etti
Oyunu kullanıp vatandaşlarla sohbet etti
Trabzon’da seçim atmosferi nasıl?
Trabzon'da seçim atmosferi nasıl?
Başkan Erdoğan oyunu kullandı
Başkan Erdoğan oyunu kullandı
BURSA 2023 SEÇİM SONUÇLARI!
BURSA 2023 SEÇİM SONUÇLARI!
MALATYA 2023 SEÇİM SONUÇLARI!
MALATYA 2023 SEÇİM SONUÇLARI!
HATAY 2023 SEÇİM SONUÇLARI!
HATAY 2023 SEÇİM SONUÇLARI!
İZMİR 2023 SEÇİM SONUÇLARI!
İZMİR 2023 SEÇİM SONUÇLARI!
Daha Fazla Video Göster