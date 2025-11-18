Güçlenen Türkiye’den İsrail rahatsız! Rum ve Yunanlara çağrı yaptılar

Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'daki güçlenen pozisyonundan rahatsız olan İsrailli yetkililer Ankara'yı hedef almaya devam ediyor. İsrail Diaspora Bakanı Amihay Şikli, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne ve Yunanistan'a ittifak çağrısında bulunurken. İsrail'in Washington büyükelçisi ise Türkiye'ye F-35 tedarik edilmesini önlemeye çalıştıklarını itiraf etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN