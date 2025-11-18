18 Kasım 2025, Salı

Güçlenen Türkiye’den İsrail rahatsız! Rum ve Yunanlara çağrı yaptılar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.11.2025 15:01
Güncelleme:18.11.2025 15:02
Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'daki güçlenen pozisyonundan rahatsız olan İsrailli yetkililer Ankara'yı hedef almaya devam ediyor. İsrail Diaspora Bakanı Amihay Şikli, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne ve Yunanistan'a ittifak çağrısında bulunurken. İsrail'in Washington büyükelçisi ise Türkiye'ye F-35 tedarik edilmesini önlemeye çalıştıklarını itiraf etti.
