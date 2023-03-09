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Gözler NATO karargahında! Üçlü görüşme bugün Brüksel'de

A Haber
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Giriş: 09.03.2023 12:34
Son dakika haberi... Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki mutabakat toplantısı Brüksel'de başlıyor. A Haber muhabiri Fatih Özyar, Brüksel'den detayları aktardı.
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