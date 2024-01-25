25 Ocak 2024, Perşembe
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Gökyüzüne sevdalanmış hayatlar! Alper Gezeravcı’yı taşıyan rokete Türk imzası
İlk Türk astronotumuz Alper Gezeravcı'yı uzaya taşıyan 'dragon' kapsülünde de bir Türk'ün imzası bulunuyor. 36 yaşındaki Samet Saray, SPACE X'te çalıştığı sürede kapsülün yapımında görev aldı. İşte işin mutfağında imzası olan Samet Saray'ın başarı öyküsü...