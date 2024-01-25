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Gökyüzüne sevdalanmış hayatlar! Alper Gezeravcı’yı taşıyan rokete Türk imzası

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.01.2024 09:28
İlk Türk astronotumuz Alper Gezeravcı'yı uzaya taşıyan 'dragon' kapsülünde de bir Türk'ün imzası bulunuyor. 36 yaşındaki Samet Saray, SPACE X'te çalıştığı sürede kapsülün yapımında görev aldı. İşte işin mutfağında imzası olan Samet Saray'ın başarı öyküsü...
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