Göksu Deltası’nın simgesi: Saz Horozu! Sayıda artış gözlendi

Göksu Deltası kuş cennetinin simgesi olan saz horozlarının sayısında artış görüldü. Avcılığın önlenmesiyle deltadaki türün sayısı da bin 410'a ulaştı. Nesli tehlike altında olan Saz Horozları’nın sayısındaki artış kuş bilimcilerini de heyecanlandırıyor.

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