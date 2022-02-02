Göker silah sistemi göreve hazır! Kara menzili 5, hava menzili 4 kilometre

ASELSAN, hava ve kara savunması için geliştirdiği Göker 35 milimetre çok maksatlı silah sistemini göreve hazır hale getirdi. Karada 5 kilometre, havada ise 4 kilometrelik menzile sahip olan Göker'in sabit tesisler ve sınır bölgelerinde kullanılması bekleniyor.

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