02 Şubat 2022, Çarşamba
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Göker silah sistemi göreve hazır! Kara menzili 5, hava menzili 4 kilometre
ASELSAN, hava ve kara savunması için geliştirdiği Göker 35 milimetre çok maksatlı silah sistemini göreve hazır hale getirdi. Karada 5 kilometre, havada ise 4 kilometrelik menzile sahip olan Göker'in sabit tesisler ve sınır bölgelerinde kullanılması bekleniyor.