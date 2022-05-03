03 Mayıs 2022, Salı
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GÖKDENİZ hedefleri imha etti! Türk donanmasına güç katacak
Türkiye'nin yerli ve milli teknolojileri hayran bırakmaya devam ediyor. Türk donanması için geliştirilen GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi'nin testlerine devam edildi. GÖKDENİZ'in gemi üzerindeki son atışlı testinde yüksek hızlı hedefi başarıyla imha etti.