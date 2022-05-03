03 Mayıs 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları GÖKDENİZ hedefleri imha etti! Türk donanmasına güç katacak

GÖKDENİZ hedefleri imha etti! Türk donanmasına güç katacak

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.05.2022 12:18
Türkiye'nin yerli ve milli teknolojileri hayran bırakmaya devam ediyor. Türk donanması için geliştirilen GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi'nin testlerine devam edildi. GÖKDENİZ'in gemi üzerindeki son atışlı testinde yüksek hızlı hedefi başarıyla imha etti.
GÖKDENİZ hedefleri imha etti!
GÖKDENİZ hedefleri imha etti!
Suriye sınırına 834 km’lik duvar!
Suriye sınırına 834 km'lik duvar!
PKK’ya peş peşe Pençe-Kilit darbesi
PKK'ya peş peşe Pençe-Kilit darbesi
Ünlü komutan kıl payı kaçtı!
Ünlü komutan kıl payı kaçtı!
Irak’ta PKK’ya süre tanında!
Irak’ta PKK’ya süre tanında!
Barınak projesi yine bitmedi!
Barınak projesi yine bitmedi!
Tarladan marketlere fiyat uçurumunun nedeni ne?
Tarladan marketlere fiyat uçurumunun nedeni ne?
Eren Bülbül’süz geçen 9.bayram! Anne Ayşe Bülbül’den A Haber’e özel açıklamalar
Eren Bülbül'süz geçen 9.bayram! Anne Ayşe Bülbül'den A Haber'e özel açıklamalar
Sağlık Bakanlığı günün vaka ve vefat rakamlarını duyurdu
Sağlık Bakanlığı günün vaka ve vefat rakamlarını duyurdu
Başkan Erdoğan liderlerle bayramlaştı
Başkan Erdoğan liderlerle bayramlaştı
Bayram al bayrağın gölgesinde güzel
"Bayram al bayrağın gölgesinde güzel"
Başkan Erdoğan Aliyev ile görüştü
Başkan Erdoğan Aliyev ile görüştü
Daha Fazla Video Göster