"Gizli plan" erken seçim mi? A Haber'de çarpıcı değerlendirmeler: Milletimiz bıktı!

Türkiye yoksulluk ve yasaklar dönemine döndürülmek mi isteniyor? Bunu yapmak isteyenler kimler? Sokak provokasyonları kimin planı? "Gizli plan" erken seçim mi? Erken seçim baskısı hangi planın parçası? AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çilez, "Milletimizin gündeminde seçim yok. Erken seçimlerden, koalisyonlardan milletimiz bıktı" dedi.

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