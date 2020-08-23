Giresun'da sel felaketi! Bölgeye giden 3 bakan incelemelerde bulundu

Son dakika haberleri... Giresun'a giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, incelemelerden sonra olay yerinde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Buraya geldiğimizde bu kadar ağır bir tablo beklemiyorduk. Ağır bir tablo ile karşılaştık." dedi. Bakan Kurum, "Toplamda 17 yıkık, 361 az hasarli bina tespit ettik. Çalışmalar aralıksız devam ediyor. 20 binayı boşaltıyoruz. " ifadelerini kullandı. Bakan Pakdemirli ise, "Tarımsal hasar beklediğimizden daha az. Ama ciddi bir problem var burada. Bölgeye 5 milyon lira destek verilmesine karar verdik. Vatandaşlarımızın yaralarını sarması için her türlü talimatı veriyoruz." dedi.

Son dakika haberleri... Giresun'a giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, incelemelerden sonra olay yerinde önemli açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları;

"Gece saat 2'den beri Giresun'dayız. Milletvekillerimiz ve belediye başkanımızla birlikte sahadaydık. Buraya geldiğimizde bu kadar ağır bir tablo beklemiyorduk. Ağır bir tablo ile karşılaştık. 153 vatandaşımızı kurtartdık. Şu anda bölgedeki çalışmalar devam ediyor. Yollarımızı açmak için gerekli çalışmalar yapılıyor. Şu an 98 köy yolu kapalı. 78 yerleşim biriminde elektrik yoktu. Yaklaşık 40'ına elektrik verilmiş durumda. Elektrik konusunda zorlanıyoruz. Büyük bir tahribat söz konusu."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamaları:

"Giresun'umuzun başı sağolsun. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Tüm ekiplerimizle birlikte sahadayız. Fiilen sahada 45 ekibimiz var. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Toplamda 17 yıkık, 361 az hasarli bina tespit ettik. Çalışmalar aralıksız devam ediyor. 20 binayı boşaltıyoruz. Heyelan riski altında olan binalar var. 31 binanın boşaltım işini bugün yapıyoruz. Gerekli yardımlar yapılacaktır. Belediyelerimize, vatandaşlarımızın acil milyon lira hibe desteği sağlıyoruz."

Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları;

Bizler gerekli çalışmalarımız yaptık. Ekiplerimiz yerlerinde çalışmalar yapıyor. Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Tarımsal hasar beklediğimizden daha az. Ama ciddi bir problem var burada. Bölgeye 5 milyon lira destek verilmesine karar verdik. Vatandaşlarımızın yaralarını sarması için her türlü talimatı veriyoruz.