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Gezi davasında cezalar onandı​! Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet

A Haber
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Giriş: 28.12.2022 16:37
Son dakika haberi... İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Gezi Parkı davasında Osman Kavala'ya verilen hapis cezasını onadı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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