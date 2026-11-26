Rusya'nın 122 milyon dolarlık balon ordusu! Çin'den şişme tank ve uçaklar

Rusya, Ukrayna'nın drone ve uydu sistemlerini yanıltmak için ilginç bir savunma yöntemini devreye soktu. Çin'den gerçek askeri teçhizatla aynı ölçülerde şişirilebilir tank, uçak ve hava savunma sistemi maketleri alan Moskova, sahte hedeflerle Ukrayna'nın pahalı mühimmatlarını boşa harcatmayı amaçlıyor. Çin'den yapılan ithalatın 122 milyon dolara ulaştığı belirtiliyor.