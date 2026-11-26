MİT'ten siber casusluk şebekesine operasyon! Kamu kurumlarının internet ağlarını hedef aldılar

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), savunma sanayisi başta olmak üzere kritik kamu kurumlarının kablosuz internet ağlarını hedef alan siber casusluk şebekesine yönelik operasyon düzenledi. Ankara ve İstanbul'da kablosuz internet ağlarını haritalandırdığı belirlenen iki şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.