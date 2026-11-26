Bakan Tekin'den kritik açıklamalar! AGS takvimi değişti, dijital içerik üreticilerine yönelik yargı süreci başlatıldı

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 2027 Akademi Giriş Sınavı'nın mayıs ayında yapılacağını duyuran Tekin, toplam 40 bin öğretmen adayının akademi sürecine dâhil olacağını belirtti. Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin otopsi raporundaki çelişkilere dikkat çeken Bakan Tekin, sosyal medya ve dijital içerik üreticileri hakkında da yargı süreci başlattıklarını açıkladı.