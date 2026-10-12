455 bin yatırımcının gözü Meclis'te: Fon mağduriyetleri nasıl giderilecek?

Tasfiyesine karar verilen 131 yatırım fonunda 455 bin 758 yatırımcının gözü TBMM'ye çevrildi. Kanun teklifinde yer alan 1 milyon liraya kadar ara ödeme düzenlemesi, paraların ne zaman ve hangi şartlarla iade edileceği sorusunu gündeme taşıdı. Bir milyon liranın üzerindeki alacakların durumu ve ödeme kaynakları da merak ediliyor. Peki, düzenleme yatırımcılar açısından ne anlama geliyor? Fon mağduriyetleri nasıl giderilecek? Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında fon soruşturmasındaki son durumu ve mağduriyetlerin giderilmesi için atılan adımları anlattı.