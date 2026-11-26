Altın 2027'de 7.000 TL'yi görecek mi? Ekonomist Sinan Alican yorumladı

Altın fiyatlarındaki sert düşüşün ardından gözler yıl sonu ve 2027 beklentilerine çevrildi. Ekonomist Sinan Alican, ABD'den gelen ekonomik verilerin ve Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentilerin altın üzerinde etkili olduğunu söyledi. Alican, gram altının 2027 yılında 7.000 TL ve üzerindeki seviyeleri görebileceğini öngördü. Borsa İstanbul için de 2027 yılına dikkat çekti.