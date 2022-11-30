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Gelecek Partisi Genel Sekreteri Kani Torun PKK ağzıyla konuştu: Ekonomik olarak Türkiye bu operasyona hazır değil

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Giriş: 30.11.2022 00:11
Gelecek Partisi Genel Sekreteri Kani Torun, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyinde yer alan terör mevzilerini yok etmek maksadıyla başlattığı Pençe-Kılıç harekatına ilişkin skandal açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin kara operasyonuna hazır olmadığını söyleyen Torun, "Bütün Rojava bölgesini kapsayan bir operasyon beklemiyorum. İleri gidecekleri kanaatinde değilim. Üç-beş yere bomba atacaklar." diyerek örgütün ağzıyla konuştu.
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Gelecek Partili Torun PKK ağzıyla konuştu
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