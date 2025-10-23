Gazze’nin sesi A Haber katil İsrail’in hedefinde

23 Ekim 2025, Perşembe

A Haber terör devleti İsrail'in Gazze'de 2 yıl süren soykırımını yayınlarıyla dünyaya duyurdu. Bölgeden sıcak görüntüleri de anında ekranlara taşındı. A Haber'in gazetecilik faaliyetleri katil İsrail'i yurt içinde ve dışında zor durumda bırakınca soykırım ordusu Türkçe hesabından A Haber'i hedefe koydu, ancak soykırım ordusunun algı çalışması bir kez daha başarısız oldu. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun detayları aktardı.
