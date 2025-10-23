Gazze’nin sesi A Haber, İsrail’in hedefinde! İsrail ordusunun algı çalışması çöktü

23 Ekim 2025, Perşembe

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.10.2025 09:13
İsrail Savunma Kuvvetleri resmi X hesabından yaptığı paylaşımda, sahadaki operasyonlarını “Hamas’a karşı harekete geçmek” olarak duyurdu. A Haber, Gazze’de 2 yıl süren saldırıları ve bölgeden sıcak görüntüleri anında ekranlara taşıdı. İsrail’in algı çalışmaları, A Haber’in haberciliğiyle etkisiz kaldı. Yurt içi ve dışındaki kamuoyuna gerçekler ulaştırıldı. Soykırım ordusunun Türkçe hesabından A Haber’i hedef almasına rağmen algı çalışması başarısız oldu. Haberimizin tüm detaylarını ve sıcak gelişmeleri ekranlarımızdan aktarmaya devam ediyoruz.
