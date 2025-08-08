Gazze’de soykırımın son perdesi: İşgal onaylandı! Bölgede neler oluyor?

Soykırımcı Netanyahu hükümeti, dünyadan gelen tüm tepkilere rağmen Gazze'nin işgali planını onayladı. Gazze şeridinin 5 aylık bir süreç içerisinde tamamen ele geçirilmesi için düğmeye basıldı. Katiller sürüsünün söz başkenti Tel Aviv'den "Ordumuz işgal için hazırlanıyor" duyurusu geldi. Kudüs’te bulunan AA muhabiri Burak Dağ A Haber canlı yayınında önemli bilgiler paylaştı.

