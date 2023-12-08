Gazze temas grubu ABD’de

Türkiye'nin girişimleri sonucu oluşturulan temas grubu bugün Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüşmeye hazırlanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bu kapsam da Washington'da. Ayrıntıları Gazeteci Mustafa Tanyeri A Haber'de anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN