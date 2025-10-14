14 Ekim 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Gazze Niye Beyanı anlaşması: Erdoğan uluslararası arenada liderliğini gösterdi
Gazze Niye Beyanı anlaşması: Erdoğan uluslararası arenada liderliğini gösterdi

Gazze Niye Beyanı anlaşması: Erdoğan uluslararası arenada liderliğini gösterdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.10.2025 09:29
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Mısır'daki zirvede Gazze'de sağlanan ateşkese ilişkin Niyet Beyanı'nı imzalamasının ardından Ankara'dan ilk değerlendirmeler geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Filistin davasında aktif rol üstlenmeye devam edeceğini ifade etti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise Erdoğan'ın, uluslararası arenadaki liderliğini bir kez daha gösterdiğini vurguladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gazze Niye Beyanı anlaşması: Erdoğan uluslararası arenada liderliğini gösterdi
Erdoğan uluslararası arenada liderliğini gösterdi
"Erdoğan uluslararası arenada liderliğini gösterdi"
İsrail Filistinlilere her türlü işkenceyi yaptı!
İsrail Filistinlilere her türlü işkenceyi yaptı!
Gazze’de son durum ne?
Gazze'de son durum ne?
Türkiye’nin garantörlüğü ile soykırım son buldu! 4 garantör ülke Mısır’da imzaları attı
Türkiye'nin garantörlüğü ile soykırım son buldu! 4 garantör ülke Mısır'da imzaları attı
İZBETON davasında 3 sanığa tahliye kararı
İZBETON davasında 3 sanığa tahliye kararı
Trump Türkiye’nin gücünün farkında
"Trump Türkiye’nin gücünün farkında"
Erdoğan diplomatik süreçlerde fark yaratıyor
"Erdoğan diplomatik süreçlerde fark yaratıyor"
Trump’tan Başkan Erdoğan’a teşekkür!
Trump'tan Başkan Erdoğan'a teşekkür!
Gazze için tarihi Niyet Belgesi imzalandı!
Gazze için tarihi Niyet Belgesi imzalandı!
Başkan Erdoğan’dan Meloni’ye sigara göndermesi!
Başkan Erdoğan'dan Meloni'ye sigara göndermesi!
Başkan Erdoğan ile Trump Mısır’da bir araya geldi!
Başkan Erdoğan ile Trump Mısır'da bir araya geldi!
Başkan Erdoğan karşı çıktı! Netanyahu Mısır’a gidemedi
Başkan Erdoğan karşı çıktı! Netanyahu Mısır’a gidemedi
Daha Fazla Video Göster