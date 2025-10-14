Gazze Niye Beyanı anlaşması: Erdoğan uluslararası arenada liderliğini gösterdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Mısır'daki zirvede Gazze'de sağlanan ateşkese ilişkin Niyet Beyanı'nı imzalamasının ardından Ankara'dan ilk değerlendirmeler geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Filistin davasında aktif rol üstlenmeye devam edeceğini ifade etti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise Erdoğan'ın, uluslararası arenadaki liderliğini bir kez daha gösterdiğini vurguladı.

