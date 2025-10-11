Gazze görev gücünün işlevi ve kapsamı ne olacak?

Gazze’de ateşkes anlaşmasının imzalanmasından sonra soykırımcı İsrail birlikleri ilk aşama olan sarı hatta çekildi ve yardım TIR’ları Gazze’ye giriş yapmaya başladı. Katliamdan kaçan kuzeydeki binlerce insana ise evlerinin olduğu bölgeye doğru yürüyüşe geçti. İçinde Türkiye’nin de olacağı Gazze görev gücünün de bölgeye gitmesi bekleniyor. Öte yandan Pazartesi günü ise Mısır’da ABD Başkanı Trump’ın katılacağı bir liderler zirvesi yapılacak. Bölgede sıcak gelişmeler yaşanamaya devam ediyor. Gazeteci Güngör Yavuzaslan A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.

