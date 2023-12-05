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Gazze fiilen 3'e bölündü! Gazze'nin güneyine kara saldırısı

A Haber
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Giriş: 05.12.2023 14:34
Geçici ateşkesin sona ermesinin ardından İsrail Gazze'de sivilleri bombalıyor. Gazze sınırında A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu son durumu aktardı. Hacıalioğlu, “Başkan Erdoğan’ın Katar’da vermiş olduğu mesajlar önemli ve burada yankı da buluyor. İsrail basını bunlara yer veriyor. Öte yandan Katar ve Mısır arabulucu olmuştu. Çözümün Başkan Erdoğan’ın yapacağı girişimlerde olduğuna inanıyor İsrail halkı özellikle rehine yakınları bunu bekliyor. Kemal Atman Hastanesi kuşatılmış durumda. Şifa ve Endonezya hastanesi gibi bir durum yasanmış durumda. Elektrikler kesilmiş durumda ve keskin nişancılar bölgeyi ablukaya aldı. Hareket edenler hedef alınıyor. Zaman zaman hastaneye baskınlar düzenleniyor. Hastaneye çok sayıda yaralı ve cenaze geldiği bizim elimize gelen bilgiler arasında” dedi.
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