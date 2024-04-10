Gazze bayrama katliamla uyandı

Gazze'de Ramazan ayı boyunca binlerce sivili katleden İsrail, bayramın ilk gününü de kana buladı. Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki bir eve düzenlenen hava saldırısında, aralarında çocukların da bulunduğu Filistinli şehit düştü

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