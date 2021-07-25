25 Temmuz 2021, Pazar
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Gazeteciler Cemiyeti A Haber’e yapılan saldırıya neden sessiz?
Basın özgürlüğünü sürekli dile getiren bazı meslek kuruluşları, A Haber'in basın emekçilerine saldırıyı kınayamadı. A Haber olarak, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto ile telefonda görüştük, kendilerine "Gazetecilere saldırı ile ilgili bir açıklamanız olacak mı?" diye sorduk. Olcayto, darp ve şikayet raporuna rağmen "Arkadaşlar araştırdı, orada karşılıklı bir şey olmuş, açıklama yapmayacağız" dedi.