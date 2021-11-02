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Gayrettepe metro istasyonunda sonu gelmeyen asansör kuyruğu

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.11.2021 12:33
Gayrettepe metro istasyonunun yürüyen merdivenlerinin arızalanması nedeniyle istasyonda yolcu yoğunluğu oluştu. İstasyondan çıkmak ve trene gitmek isteyen vatandaşlar, asansörlerle yöneldi. Önünde kuyruk oluşan asansörlerin de yetersiz kalmasıyla kalabalık, normal merdivenleri kullandı.
Gayrettepe metrosunda sonu gelmeyen kuyruk
Gayrettepe metrosunda sonu gelmeyen kuyruk
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