Gabar Dağı’nda petrol heyecanı | Terör bitti petrol fışkırdı

Filyos'tan gelen doğalgaz müjdesi, cebimize de ücretsiz kullanım olarak yansıdı. 24 Nisan - 31 Mayıs arasında, doğalgaz faturası ödemeyeceğiz. Bir yıl süreyle de doğalgazı indirimli olarak kullanacağız. Bir güzel haber daha var. Yeni bir rezerv haberi geldi. Bu kez adres; Şırnak Gabar.

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