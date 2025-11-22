G20’de çeviri krizi

22 Kasım 2025, Cumartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.11.2025 19:25
Güncelleme:22.11.2025 19:47
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası zirvedeki konuşması sırasında simultane çeviride yaşanan teknik bir aksaklık nedeniyle, konuşmanın İngilizceye tüm katılımcıların duyabileceği şekilde çevrilmediği ortaya çıktı. Bu durumun ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, sorunu Başkan Erdoğan'a anlık olarak ilettiği öğrenildi.
