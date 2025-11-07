07 Kasım 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Futbolda bahis depremi: Aralarında hakemlerin de olduğu 18 kişi gözaltında!
Futbolda bahis depremi: Aralarında hakemlerin de olduğu 18 kişi gözaltında!

Futbolda bahis depremi: Aralarında hakemlerin de olduğu 18 kişi gözaltında!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.11.2025 09:27
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında aralarında 17 hakem ve bir süper lig takım başkanının da yer aldığı şüphelilere yönelik 12 ilde operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 18 kişi gözaltına alınırken soruşturmanın nasıl ilerleyeceği merak konusu. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan A Spor Yorumcusu Cem Kerpiçciler ve avukat Hadi Dündar değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Futbolda bahis depremi: Aralarında hakemlerin de olduğu 18 kişi gözaltında!
Bahis skandalı! Şimdi ne olacak?
Bahis skandalı! Şimdi ne olacak?
45 ilde FETÖ operasyonu! 178 şüpheli yakalandı
45 ilde FETÖ operasyonu! 178 şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye, iklim değişikliğiyle mücadelede köprü rolüne hazır
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye, iklim değişikliğiyle mücadelede köprü rolüne hazır
Bakan Kacır: Şırnak’a 341 milyon liralık 11 yeni proje kazandırıyoruz
Bakan Kacır: “Şırnak’a 341 milyon liralık 11 yeni proje kazandırıyoruz”
ABD maaş ödeyememe krizi!
ABD maaş ödeyememe krizi!
Ağzından çıkanı kulağı duymuyor
"Ağzından çıkanı kulağı duymuyor"
Depozito iadesi hangi değer üzerinden yapılmalı?
Depozito iadesi hangi değer üzerinden yapılmalı?
500 bin konut hangi ilçelerde yapılacak?
500 bin konut hangi ilçelerde yapılacak?
CHP’de kumda oynasın tartışması!
CHP'de "kumda oynasın" tartışması!
CHP’nin bilgi işlem sorumlusu da gözaltında
CHP'nin bilgi işlem sorumlusu da gözaltında
Özel’e tepki: Deprem bölgesine en son ne zaman gittiniz?
Özel’e tepki: “Deprem bölgesine en son ne zaman gittiniz?”
Özel’e 500 bin TL’lik tazminat davası
Özel'e 500 bin TL'lik tazminat davası
Daha Fazla Video Göster