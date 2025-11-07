Futbolda bahis depremi: Aralarında hakemlerin de olduğu 18 kişi gözaltında!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında aralarında 17 hakem ve bir süper lig takım başkanının da yer aldığı şüphelilere yönelik 12 ilde operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 18 kişi gözaltına alınırken soruşturmanın nasıl ilerleyeceği merak konusu. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan A Spor Yorumcusu Cem Kerpiçciler ve avukat Hadi Dündar değerlendirdi.

