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18.10.2019

FOX TV haber sunucusu Fatih Portakal "Türkiye'nin başarısını" hazmedemedi |Video

Türkiye ile ABD arasındaki Suriye anlaşmasıyla ilgili Türkiye istediğini aldı. Yapılan anlaşmada terör örgütü YPG, 32 kilometre içeri çekilecek ve ağır silahları ellerinden alınacak. Dünya basını haberi ‘Başkan Erdoğan’ın zaferi, Türkiye istediğini elde etti’ başlığıyla duyururken, FOX TV haber sunucusu Fatih Portakal ise ABD’nin geri adım atarak bugüne kadar destek PKK/YPG'li teröristleri Türkiye'nin istediği alanın dışına çekeceğini açıklamasını hazmedemedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmelerden Türkiye zaferle çıktı. Suriye'nin kuzeyinde 'Güvenli Bölge' oluşturmak ve terör örgütü YPG'nin sınırdan temizlenmesi amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı da bu anlaşmayla hedefine ulaştı.

"BAŞKAN ERDOĞAN'IN ZAFERİ"

Teröristler 32 kilometre içeri çekilecek ve ellerindeki ağır silahlar alınacak. 'Güvenli Bölge'nin kontrolü de Türk Silahlı Kuvvetleri'nde olacak. Dünya basını da Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmayı "Başkan Erdoğan'ın zaferi" olarak duyurdu.

FATİH PORTAKAL HAZMEDEMEDİ

Terör örgütü PKK'ya yaptığı teşekkürle anılan FOX TV ana haber sunucusu Fatih Portakal, sosyal medya hesabı Twitter'dan Türkiye'ye olan nefretini yaydı. Türkiye'nin başarısını perdelemeye çalışan Portakal, Amerikan sevgisini de ön plana çıkardı.

PORTAKAL'A SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Portakal'ın Türkiye'yi karalamaya yönelik algı operasyonuna sosyal medya kullanıcıları ise sert tepki gösterdi. Çocuk, yaşlı, kadın dinlemeden alçakça katleden terör örgütü PKK'ya övgüler düzen, teröristlere teşekkür eden Portakal'ın Türkiye'nin zaferini gölgelemek istemesinin perde arkasında yatan gerçeği sosyal medya kullanıcıları gözler önüne serdi. Portakal'ın terör örgütü ile ilgili kullandığı skandal ifadelerin yer aldığı video Twitter'dan paylaşıldı.

Portakal'ın skandal ifadelerin yer aldığı tweetine gelen tepkilerden bazıları şu şekilde:

- Gerçekten çaresizce atılmış bir tweet. Hep kaybeden olmakta zor tabi

- Kuyruk acısı mı Fatih?

- Yahu Suriye'yi tümden verseler yine bir kulp bulurdun. Ondan şüphemiz yok.

- Bu tweeti sarhoş kafayla mı atıyorsun

- Kabullenmek zordur hele ki Rubert Murdoch gibi bir siyonistin medyasında çalışıyorsan

- Çok yanlış anlamışsın. Türkiye oyunu bozan oldu. Şimdi sil bu tweeti. Rezil.

- BasİT yorum Sahiplerim kaybetti diyemiyor

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