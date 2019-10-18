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FOX TV haber sunucusu Fatih Portakal 'Türkiye'nin zaferini' hazmedemedi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.10.2019 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019
FATİH PORTAKAL HAZMEDEMEDİ

ile yapılan '' anlaşmasıyla ilgili istediğini aldı. Yapılan anlaşmada terör örgütü , 32 kilometre içeri çekilecek ve ağır silahları ellerinden alınacak. Dünya basını haberi ‘Başkan Erdoğan’ın zaferi, Türkiye istediğini elde etti’ başlığıyla duyururken, FOX Haber sunucusu ise ABD’nin geri adım atarak teröristlerin çekilmesini hazmedemedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Başkan Yardımcısı Mike Pence başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmelerden Türkiye zaferle çıktı. 'nin kuzeyinde 'Güvenli Bölge' oluşturmak ve terör örgütü 'nin sınırdan temizlenmesi amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı da bu anlaşmayla hedefine ulaştı.

"BAŞKAN ERDOĞAN'IN ZAFERİ"

Teröristler 32 kilometre içeri çekilecek ve ellerindeki ağır silahlar alınacak. ''nin kontrolü de Türk Silahlı Kuvvetleri'nde olacak. Dünya basını da ile ABD arasındaki anlaşmayı "Başkan Erdoğan'ın zaferi" olarak duyurdu.

FATİH PORTAKAL HAZMEDEMEDİ

Terör örgütü 'ya yaptığı teşekkürle anılan FOX TV ana haber sunucusu Fatih Portakal, hesabı Twitter'dan Türkiye'ye olan nefretini yaydı. Türkiye'nin başarısını perdelemeye çalışan Portakal, Amerikan sevgisini de ön plana çıkardı. Portakal, "Ne mi oldu? Oyun kurucular ABD ve Rusya anlaşmış. Türkiye'ye de kabullenmek düştü. ABD'lilerle, 8 saatlik Ankara ziyaretinde arabuluculukları sayesinde kabul edilmese de ateşkes sağlandı. Trump'ın dediği oldu. İktidar ise anlaşma diyerek kendini kurtarmaya çalıştı." dedi ve Türkiye'nin güvenli bölgeden çıkarılacağını iddia etti.

FOX TV haber sunucusu Fatih Portakal Türkiye'nin başarısını hazmedemedi |Video FOX TV HABER SUNUCUSU FATİH PORTAKAL "TÜRKİYE'NİN BAŞARISINI" HAZMEDEMEDİ |VİDEO

PORTAKAL'A SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Portakal'ın Türkiye'yi karalamaya yönelik algı operasyonuna sosyal medya kullanıcıları ise sert tepki gösterdi. Çocuk, yaşlı, kadın dinlemeden alçakça katleden terör örgütü PKK'ya övgüler düzen, teröristlere teşekkür eden Portakal'ın, Türkiye'nin zaferini manipüle etmek istemesinin perde arkasında yatan gerçeği sosyal medya kullanıcıları gözler önüne serdi. Portakal'ın terör örgütü ile ilgili kullandığı skandal ifadelerin yer aldığı video Twitter'dan paylaşıldı.

Portakal'ın skandal ifadelerin yer aldığı tweetine gelen tepkilerden bazıları şu şekilde:

- Gerçekten çaresizce atılmış bir tweet. Hep kaybeden olmakta zor tabi

- Kuyruk acısı mı Fatih?

- Yahu Suriye'yi tümden verseler yine bir kulp bulurdun. Ondan şüphemiz yok.

- Bu tweeti sarhoş kafayla mı atıyorsun

- Kabullenmek zordur hele ki Rubert Murdoch gibi bir siyonistin medyasında çalışıyorsan

- Çok yanlış anlamışsın. Türkiye oyunu bozan oldu. Şimdi sil bu tweeti. Rezil.

- BasİT yorum Sahiplerim kaybetti diyemiyor

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