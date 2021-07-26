Fonlanan medyanın gerçekleri neler? İlker Yücel A Haber'de açıkladı

A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel medyada yaşanan yabancı fon tartışmalarına yönelik açıklamalarda bulundu. ABD'nin Türkiye'de oluşturmaya çalıştığı medya yapısına değinen Yücel, Biden'ın hedefini de açıkladı. Fonlanan medya kuruluşlarında Türkiye'yi ilgilendiren konuların hiçbir zaman haber yapılmadığını söyleyen Yücel, fonlanan kurumların nereden koordine edildiğini canlı yayında paylaştı. Ayrıca Diyarbakır Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Kurumu'nun doğu bölgesindeki korucuları hedef aldığını söyleyen Yücel, bu kuruma dair detayları da açıkladı.