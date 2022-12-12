13 Aralık 2022, Salı
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Fondaş Merdan Yanardağ'dan Ekrem İmamoğlu'na yeni ayar: Yuvarlak yuvarlak konuşma 'aday değilim' de
CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, bugün katıldığı canlı yayında, 2023 adaylığını için açık kapı bırakan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünü net şekilde açmayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sert sözlerle hedef aldı. İmamoğlu'nun "Her CHP'linin adayı Kılıçdaroğlu'dur" sözlerinin devamında 'ama' ifadesini kullanmasına yüklenen Yanardağ, "Yuvarlak şekilde konuşmadan, açık ve net biçimde aday olmadıklarını aday olmayacaklarını 6’lı masadan teklif gelse de bunu teklif etmeyeceklerini söylemeleri gerekiyor. Ben 6’lı masa ve muhalefetin gücünü kıran tablonun bu olduğunu düşüyorum." dedi.