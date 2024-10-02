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Firari FETÖ’cü hakim Mustafa Karatay yakalandı

Firari FETÖ’cü hakim Mustafa Karatay yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.10.2024 10:08
8 yıldır aranan firari FETÖ’cü hakim Mustafa Karatay Milli İstihbarat Teşkilatı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün ortak operasyonu sonucunda kıyafetlerinin arasında saklandığı evinde yakalandı. Karatay'ın evindeki dijital malzemelere el konuldu.
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