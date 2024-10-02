02 Ekim 2024, Çarşamba
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Firari FETÖ’cü hakim Mustafa Karatay yakalandı
8 yıldır aranan firari FETÖ’cü hakim Mustafa Karatay Milli İstihbarat Teşkilatı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün ortak operasyonu sonucunda kıyafetlerinin arasında saklandığı evinde yakalandı. Karatay'ın evindeki dijital malzemelere el konuldu.