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FETÖ'nün sözde Hava Kuvvetleri Komutanlığı bölge sorumlusu Mehmet Gül yakalandı

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Giriş: 21.07.2023 01:18
FETÖ'nün ‘Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ yapılanmasına yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Ataşehir'de bir adrese yapılan baskında sözde İstanbul bölge sorumlusu Mehmet Gül yakalandı.

FETÖ’nün bölge sorumlusu yakalandı
FETÖ'nün bölge sorumlusu yakalandı
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