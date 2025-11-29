29 Kasım 2025, Cumartesi
FETÖ’nün güncel yapılanmasına operasyon: 92 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma ekiplerince FETÖ’nün güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 92 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Örgüt içi haberleşme, finans sağlama, sosyal medya propagandası ve yurt dışına kaçma girişimi gibi faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen şüphelilerden 59’u tutuklanırken, 8’i hakkında adli kontrol kararı verildi.