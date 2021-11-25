FETÖ’de ’Elebaşı kim olacak’ kavgası

FETÖ elebaşı Gülen’in konuşma kabiliyetini kaybettiği, bilincinin de yerinde olmadığı öğrenildi. Elebaşının sağlık sorunlarının ardından örgütte liderlik kavgası da kızıştı. Amerikan istihbarat servisi CIA, örgütte yeni yapılanma için devreye girdi. FETÖ'de yaşanan para ve güç kavgasının perde arkasını izliyoruz.