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Fed'in faiz kararı piyasaları nasıl etkiledi? Altın fiyatları hangi yönde seyredecek?

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.12.2023 18:09
Güncelleme:14.12.2023 18:12
ABD Merkez Bankası FED kritik faiz kararını açıkladı. Peki karar döviz altında fiyatlarını nasıl etkiledi? Altın fiyatları hangi yönde seyredecek? Merak edilen soruların cevaplarını A haber canlı yayınına katılan altın piyasaları uzmanı Rıza Gökay Tuğsavrol verdi.
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