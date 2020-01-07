Fatih Portakal'dan Mehmetçik için skandal 'işgal' ve 'sömürgeci' sözleri! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Türk askerinin Suriye'nin kuzeyini terör örgütleri PKK/YPG'den arındırmak için Özgür Suriye Ordusu ile başlattığı harekatı dünya alkışlarken Fox TV sunucu Fatih Portakal "işgal" olarak tanımlamıştı. Mehmetçik, ÖSO ile birlikte Afrin'de destan yazıp sivilleri terör örgütünden kurtarıp, temizlediği PKK/YPG yuvalarına Türk bayrağı ve ÖSO bayrağını dikince Portakal bunu 'işgal' olarak tanımlamış. Yine aynı zihniyet bu kez de Libya için harekete geçti. Türkiye’nin Akdeniz’deki haklarını korumak için Libya’ya gitmesine ise 'sömürgecilik' diye tanımladı. Fatih Portakal'ın bu skandal sözlerine tepkiler çığ gibi büyüyor.