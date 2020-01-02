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02.01.2020
Fatih Portakal'dan skandal Libya yorumu
Libya'ya asker gönderilmesi konusunda tezkerenin çıkması sonrası Fox sunucusu Fatih Portakal hazımsızlığını dile getirdi. Portakal, Türkiye egemenlik haklarını korumak iiçin Libya'nın uluslararasi meşrutiyete sahip hükümetine destek verecek olmasını sindiremedi. Alınan karar sonrası Portakal, "Siyasi kararın sonuçlarını hep birlikte yaşayacağız" şeklinde konuştu.
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