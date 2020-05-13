Fatih Portakal vatandaşa böyle hakaret etmişti! İşte Fazilet durağı yalancısı gazeteciler | Video

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın takipsizlik kararı vermesi, Fazilet durağı yalanını savunan gazete, televizyon ve gazetecileri gündeme getirdi. Sabah'tan Kenan Kıranın haberine göre; FOX TV Televizyonu Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya Hürriyet Gazetesi eski muhabiri İsmail Saymaz, Cumhuriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Oda TV, BirGün Gazetesi ve Sol Haber; otobüse binen yolculara hakaret etmişti.

Fatih Portakal, otobüse binen yolcuları, "militan" olarak suçladı. İsmail Küçükkaya da, yolcuları "trol" olarak suçladı. İsmail Saymaz da, otobüse binen yolculara "Parayla tutulmuş troller" diyerek hakarette bulundu. Cumhuriyet Gazetesi, otobüse binen yolcuların "sahte yolcu" olduğunu savundu. Sol Haber internet sitesi de, yolcuları "trol" olmakla suçladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs sürecinde yolculuk yaptığı otobüste yoğunluk olduğunu gösteren fotoğrafı paylaştığı gerekçesiyle iki vatandaş hakkında yaptığı suç duyurusunu takipsizlikle sonuçlandırdı.





Başsavcılığın takipsizlik kararında; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin; "Fazilet durağından bir anda 47 yolcu otobüse bindi" iddiasının gerçeği yansıtmadığı, Fazilet durağından otobüse hiç yolcu alınmadığına dikkat çekildi.

Başsavcılık; İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'un, "22 Mart Pazar günü toplamda 1 yolcu, 29 Mart Pazar günü toplamda 71 yolcu binmiştir…" iddiasının da gerçeği yansıtmadığını, 1 yolcunun değil 57 yolcu otobüse bindiğini tespit etti.





OTOBÜSE BİNEN VATANDAŞLARA HAKARET EDEN GAZETECİLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın takipsizlik kararı vermesi, Fazilet durağı yalanını savunan gazete, televizyon ve gazetecileri gündeme getirdi. FOX TV Televizyonu Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya Hürriyet Gazetesi eski muhabiri İsmail Saymaz, Cumhuriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Oda TV, BirGün Gazetesi ve Sol Haber; otobüse binen yolculara hakaret etmişti.





VATANDAŞLARA; "MİLİTAN", "PARAYLA TUTULMUŞ TROL", "SAHTE YOLCU" DİYEREK HAKATET ETTİLER!

Fatih Portakal, otobüse binen yolcuları, "militan" olarak suçladı ve "Allah bunlara akıl fikir versin" diyerek hakaret etti. İsmail Küçükkaya da, yolcuları "trol" olarak suçladı.







İsmail Saymaz da, Fazilet Durağı'ndan hiç yolcu binmemesine rağmen 47 yolcunun otobüse bindiği yalanını savundu ve otobüse binen yolculara "Parayla tutulmuş troller" diyerek hakarette bulundu. Saymaz, otobüse binen yolcuların İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kumpas kurmak için otobüse bindiğini savundu.



Cumhuriyet Gazetesi, otobüse binen yolcuların "sahte yolcu" olduğu, Sol Haber internet sitesi de, "trol" olmakla suçladı.

FATİH PORTAKAL, OTOBÜSE BİNEN VATANDAŞLARI "MİLİTAN" OLARAK TANIMLADI

FOX TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal, vatandaşların İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kötülemek için otobüse bindiğini savundu.

Fatih Portakal, 30 Mart 2020 tarihinde yayınlanan FOX TV Ana Bülteni'nde vatandaşları hedef aldı ve "Bakın. Bu nasıl yapılabilir diye düşünüyorsunuz? Artık bu siyaset de değil. Öyle bir militanlaşma var ki? Koronavirüs salgının da dahi militanlaşma var. Öyle bir karalama kampanyası var ki. Bugün bir görüntü sosyal medyada çok konuşuldu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kötülemek için yapılan bir videoydu. Videoyu izleyince diyorsunuz ki: 'Allah bunlara akıl fikir versin'" iddiasında bulundu.

KÜÇÜKKAYA, OTOBÜSE BİNEN YOLCULARA "TROL" DİYEREK HAKARET ETTİ

FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya da; 30 Mart 2020 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu konuk aldı.

İsmail Küçükkaya; "Tıklım tıklım dolu otobüsler. İsmail Saymaz da gördüm. Meslektaşım ve arkadaşımdır kendisi" dedi ve İsmail Saymaz'ın otobüse binen yolcularını hedef alan paylaşımını okudu. Küçükkaya; "Ya başkan inanmak istemiyorum ya. (Troller) saldırıyor. Ben ismini söylemeyeceğim. Bakın Atatürk'e geçmişte hakaret eden birisi de var. Ama ismini söyleyerek anmak istemiyorum" iddiasında bulundu.









CUMHURİYET GAZETESİ, OTOBÜSE BİNEN YOLCULARA "SAHTE YOLCU" DEDİ VE "TROL" OLMAKLA SUÇLADI!

Cumhuriyet Gazetesi; otobüse binen yolculara "trol" ve "sahte yolcu" diyerek hakaret etti.

Cumhuriyet Gazetesi'nin, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından 30 Mart 2020 tarihinde saat: 02.15'de paylaşımda bulundu ve "Yolcular trol çıktı. Sahte yolcular otobüse bindi, trol hesaplar sosyal medyaya servis etti" iddiasında bulundu.

Cumhuriyet Gazetesi'nin; otobüse binen vatandaşları "sahte yolcu" olarak nasıl tespit ettiği merak ediliyor.





CUMHURİYET; TAKİPSİZLİK KARARINDA DA OTOBÜSE BİNEN YOLCULARA HAKARET ETTİ

Cumhuriyet Gazetesi; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın takipsizlik kararı hakkında haber yayınladı. Haberde; "İBB'ye 'dolu otobüs komplosu' kuran AKP'liler hakkında takipsizlik kararı" denildi.

SÖZCÜ GAZETESİ DE VATANDAŞLARI SUÇLADI VE "PLANLI BİR YIPRATMA" DEDİ

Sözcü Gazetesi de, 30 Mart 2020 tarihli sayısının birinci sayfasında; "Lanet olsun bu siyasete" başlıklı haberinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sözleri yer aldı. Haberde; "İmamoğlu İstanbul'daki dolu otobüs görüntüleri ile kumpas kurma peşinde olanlara cevap verdi" ifadeleri yer aldı. Haberde; otobüste yolcu yoğunluğunu gösteren fotoğraf yer aldı ve "Planlı bir yıpratma" ifadeleri yer aldı.





İSMAİL SAYMAZ, OTOBÜSE BİNEN YOLCULARI "PARAYLA TUTULMUŞ TROL" OLMAKLA SUÇLADI!

Hürriyet Gazetesi eski muhabiri İsmail Saymaz da; 29 Mart sabahı otobüsü kullanan vatandaşların İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kumpas kurduğunu iddia etti ve otobüse binen vatandaşların parayla tutulmuş "trol" olmakla suçladı.

İsmail Saymaz; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından, otobüste yolcu fazlalığını gösteren fotoğrafı paylaştığı gerekçesiyle Beylikdüzü Belediyesi Eski AK Parti Grup Başkanvekili Mücahit Birinci'yi hedef aldı.



OTOBÜSE BİNEN YOLCU SAYILARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR!

İsmail Saymaz, 22 Mart 2020 ve 29 Mart 2020 Pazar günleri 62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattında çalışan otobüse binen yolcu sayıları olduğunu iddia etti verileri paylaştı ve "Kağıthane-Kabataş hattını 22 Martta 1, bugün 71 yolcu kullanmış. Hepsi sabah 6'da aynı duraktan... Boğazköy-Bakırköy hattına 22 Martta 31, bugün 65 yolcu binmiş. 41'i iki duraktan ve sabah 6'da. "Otobüs dolu" diye fotoğraf çeken, tescilli trol. Yayan, AKP ilçe başkanı" iddiasında bulundu.

İsmail Saymaz'ın, söz konusu paylaşımı 29 Mart 2020 tarihinde saat:17.58'de yapıldığı tespit edildi.



OTOBÜSE BİNEN YOLCULARA "PARAYLA TUTULMUŞ TROLLER" DİYEREK HAKARET ETTİ!

İsmail Saymaz, 29 Mart 2020 tarihinde saat:18.01'de yaptığı paylaşımda ise; "Parayla tutulmuş troller sırf CHP'li belediyeleri ve özellikle Ekrem İmamoğlu'nu başarısız göstermek için sabahın köründe topluca otobüse binip 'Bakın otobüste dip dibeyiz' diye fotoğraf çekerek paylaşıyorlar. İnsan kendi memleketine bu kötülüğü yapmaz" iddiasında bulundu.



SAYMAZ, VATANDAŞLARIN, İBB'Yİ ZORA SOKMAK İÇİN KUMPAS KURDUĞUNU SAVUNDU!

İsmail Saymaz; 29 Mart 2020 Saat:23.25'de yaptığı paylaşımda; "İBB'yi zora sokmak için bu pazar saat 6'da kimsenin binmediği bir saatte İETT otobüsüne onlarca kişi halinde binip 'Koronavirüs günlerinde tıklım tıklım' diye tweet atmak için kumpas kurmuşlar" iddiasında bulundu.





SOL HABER PORTALI; VATANDAŞLARA "TROL" DİYE HAKARET ETTİ

Sol Haber Portalı adlı internet sitesi de; Twitter hesabından 29 Mart 2020 tarihinde saat:10.52'de paylaşımda bulundu ve "Trol-eybüs: AKP'liler sabahın 6'sında otobüslere yığılıp fotoğraf çektirmişler" iddiasında bulundu.



ODA TV, "KAN DONDURAN" YALANI 11 DEFA SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Soner Yalçın'ın İmtiyaz Sahibi olduğu Oda TV adlı internet sitesi; Fazilet Durağı'nda 3 yolcu binmesine ragmen 47 yolcunun bindiğine yönelik yalana sahip çıktı ve sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından 11 defa yalan haberleri servis etti.







ODA TV'YE GÖRE; VATANDAŞIN OTOBÜSE BİNMESİ "ORGANİZE KÖTÜLÜK"MÜŞ!

Oda TV; 29 Mart-30 Mart 2020 tarihinde yayınladığı haberlerde; "Kim bu 'organize kötülük' ekibi. İmamoğlu'na yönelik organize kötülüğün fotoğrafı..", "Murat Ongun'un "organize kötülük" diyerek paylaştığı isimler arasından Mücahit Birinci yer aldı" ve "İmamoğlu o fotoğraf için şöyle dedi: İzlerken kanım dondu" başlıklı haber yayınladı.



Oda TV'nin; "İmamoğlu o fotoğraf için şöyle dedi: 'İzlerken kanım dondu'" başlıklı haberde; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, sosyal medyada paylaşılan "dolu İETT otobüsü fotoğrafı" ile ilgili de yorumda bulunduğu ve konuyla ilgili söyledikleri şöyle yer aldı:

"Sosyal medyada paylaşılan dolu İETT otobüsü fotoğraf sürecini araştırdık. Görüntüleri izlerken kanım dondu. Maça gitmiyorlar, sabah namazına gitmiyorlar, pazar günü iş güç de yok. Bu otobüse (146 Boğazköy-Bakırköy) aynı saatte geçen hafta bir kişi ve bu hafta 71 kişi binmiş. Eğer siyaset buysa lanet olsun siyasete! Dünya değişti ama kafalar değişmedi."



BİRGÜN GAZETESİ DE, VATANDAŞLARA "TROL" DEDİ

BirGün Gazetesi; de koronavirüs salgınına rağmen otobüslerin kalabalık olduğu gösteren fotoğrafı paylaşan vatandaşları "trol" olarak suçladı.

BirGün Gazetesi'nin 29 Mart 2020 tarihinde saat:22.51'de sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı paylaşımda; "İBB'den troll hesapların paylaştığı fotoğrafa ilişkin açıklama: Organize kötülük!" ifadeleri kullanıldı.

İŞTE O YALANLAR

YALAN 1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun: "Fazilet durağından bir anda 47 yolcu otobüse bindi" Ekrem İmamoğlu, "Görüntüleri izlerken kanım dondu" dedi.



GERÇEK: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: "Fazilet durağından da otobüse hiç yolcu alınmadı. Otobüs şoförü Ertuğrul Aslan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde bilgi sahibi sıfatıyla ifade verdi ve "Fazilet durağından hiç yolcu almadım" dedi.



YALAN 2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun:

"22 Mart Pazar günü toplamda 1 yolcu, 29 Mart Pazar günü toplamda 71 yolcu binmiştir…"

GERÇEK: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: "1 yolcu değil 57 yolcu otobüse bindi"



YALAN 3: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun: "Otobüs içerisinde gözüken kişiler organize bir şekilde ve zorla otobüse bindi…"



GERÇEK: Başsavcılık: "Yolculardan bir kısmı özel veya kamu sektörde işçi veya esnaf, büyük bir kısmı vardiyalı olarak çalışan kişiler"



YALAN 4: İBB ve Murat Ongun: "Boğazköy-Bakırköy hattında 22 Mart Pazar günü toplam 31 yolcu bindi."

GERÇEK: Başsavcılık: "22 Mart Pazar günü aynı saatte toplam 31 yolcunun değil 134 yolcu bindi."



YALAN 5: İBB ve Murat Ongun: "Boğazköy-Bakırköy hattında 29 Mart Pazar günü Pazar sabahı saat: 06:15'te sadece 2 duraktan 41 kişinin otobüse bindi"



GERÇEK: Başsavcılık: "Kiptaş durağından 8, Esenyurt Araslı durağından 13 olmak üzere 21 yolcu bindi. İddia edildiği gibi 2 durakta toplam 41 kişinin bindiğine ilişkin görüntü kaydı yok"



EKREM İMAMOĞLU: "GÖRÜNTÜLERİ İZLERKEN KANIM DONDU" DEDİ AMA GÖRÜNTÜLERİ YAYINLAYAMADI!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir özel televizyon programına katıldı. İmamoğlu, sosyal medyada paylaşılan dolu İETT otobüsü fotoğrafı hakkında konuştu ve "Süreci araştırdık. Görüntüleri izlerken kanım dondu. Maça gitmiyorlar, sabah namazına gitmiyorlar, pazar günü iş güç de yok. Bu otobüse (146 Boğazköy-Bakırköy) aynı saatte geçen hafta bir kişi ve bu hafta 71 kişi binmiş. Eğer siyaset buysa lanet olsun siyasete! Dünya değişti ama kafalar değişmedi…" iddiasında bulundu.



(KENAN KIRAN / SABAH)