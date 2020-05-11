İBB, Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'dan kan donduran yalanlar: 5 iddianın 5’i de yalan çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; İBB'nin suç duyurusunda 5 yalan tespit etti. Sabah'tan Kenan Kıran'ın haberine göre; Türkiye'de ilk yaşandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, korona günlerinde otobüsün yoğun olduğunu gösteren fotoğrafı paylaştığı gerekçesiyle iki vatandaş hakkında suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suç duyurusunu takipsizlikle sonuçlandırdı. Başsavcılık; İBB Hukuk Müşavirliği'nden gönderilen kamera kayıtları, geçmişe yönelik 3 aylık veri dökümleri ve yolcu listelerini inceledi. 90 yolcunun ifadesi alındı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sözcüsü Murat Ongun ve İBB'nin suç duyurusunda yer alan 5 iddianın yalan olduğunu tespit etti.

Giriş Tarihi: 11.05.2020 09:55 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 10:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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