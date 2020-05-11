11 Mayıs 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İBB, Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'dan kan donduran yalanlar: 5 iddianın 5’i de yalan çıktı

İBB, Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'dan kan donduran yalanlar: 5 iddianın 5’i de yalan çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; İBB'nin suç duyurusunda 5 yalan tespit etti. Sabah'tan Kenan Kıran'ın haberine göre; Türkiye'de ilk yaşandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, korona günlerinde otobüsün yoğun olduğunu gösteren fotoğrafı paylaştığı gerekçesiyle iki vatandaş hakkında suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suç duyurusunu takipsizlikle sonuçlandırdı. Başsavcılık; İBB Hukuk Müşavirliği'nden gönderilen kamera kayıtları, geçmişe yönelik 3 aylık veri dökümleri ve yolcu listelerini inceledi. 90 yolcunun ifadesi alındı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sözcüsü Murat Ongun ve İBB'nin suç duyurusunda yer alan 5 iddianın yalan olduğunu tespit etti.

Giriş Tarihi: 11.05.2020 09:55 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 10:03
  • 1
  • 42
İBB, Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'dan kan donduran yalanlar: 5 iddianın 5’i de yalan çıktı

Türkiye'de ilk yaşandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, korona günlerinde otobüsün yoğun olduğunu gösteren fotoğrafı paylaştığı gerekçesiyle iki vatandaş hakkında suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suç duyurusunu takipsizlikle sonuçlandırdı.

Sabah'tan Kenan Kıran'ın haberine göre; Başsavcılık, İBB Hukuk Müşavirliği'nden gönderilen kamera kayıtları, geçmişe yönelik 3 aylık veri dökümleri ve yolcu listelerini inceledi. 90 yolcunun ifadesi alındı.

  • 2
  • 42
İBB, Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'dan kan donduran yalanlar: 5 iddianın 5’i de yalan çıktı

KAN DONDURAN YALANLAR!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sözcüsü Murat Ongun ve İBB'nin suç duyurusunda yer alan 5 iddianın yalan olduğunu tespit etti.

YALAN 1- İBB ve Murat Ongun: "Fazilet durağından bir anda 47 yolcu otobüse bindi" Ekrem İmamoğlu, "Görüntüleri izlerken kanım dondu" dedi.

GERÇEK: Başsavcılık: Fazilet durağından da otobüse hiç yolcu alınmadı. Otobüs şoförü Ertuğrul Aslan, İBB'yi yalanladı ve "Fazilet durağından hiç yolcu almadım" dedi.

  • 3
  • 42
İBB, Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'dan kan donduran yalanlar: 5 iddianın 5’i de yalan çıktı

YALAN 2: İBB, Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun: "22 Mart Pazar günü toplamda 1 yolcu, 29 Mart Pazar günü toplamda 71 yolcu binmiştir"

GERÇEK: Başsavcılık: "1 yolcu değil 57 yolcu otobüse bindi"

  • 4
  • 42
İBB, Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'dan kan donduran yalanlar: 5 iddianın 5’i de yalan çıktı

YALAN 3: İBB, Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun: "Otobüs içerisinde gözüken kişiler organize bir şekilde ve zorla otobüse bindi"

GERÇEK: Başsavcılık: "Yolculardan bir kısmı özel veya kamu sektörde işçi veya esnaf, büyük bir kısmı vardiyalı olarak çalışan kişiler."

  • 5
  • 42
İBB, Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'dan kan donduran yalanlar: 5 iddianın 5’i de yalan çıktı

YALAN 4: İBB ve Murat Ongun: "Boğazköy-Bakırköy hattında 22 Mart Pazar günü toplam 31 yolcu bindi"

GERÇEK: Başsavcılık: "22 Mart Pazar günü aynı saatte toplam 31 yolcunun değil 134 yolcu bindi"